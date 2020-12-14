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«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»

14 Декабря 2020, 00:44,

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В 11-м туре Серии А грянул неожиданный результат. «Милан» на правах лидера принимал дома середняков из «Пармы».

Протокол игры  
Милан 2:2 Парма
    13' Эрнани Азеведо (0:1)
    56' Куртич Ясмин (0:2)
(1:2) Тео Эрнандес 58'    
(2:2) Тео Эрнандес 90'    
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   80' Габбия Маттео   5' (Калюлю Пьер (   5'   83') Романьоли Алессио Тео Эрнандес   35' Кесси Франк Беннасер Исмаэль   75' (Тонали Сандро (   75') Кастильехо Самуэль   46' (Леау Рафаэл (   46') Чалханоглу Хакан Диас Брахим   46' (Хёуге Йенс (   46') Ребич Анте
Запасные: Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Мальдини Даниэль Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Крунич Раде Далот Диогу
Сепе Луиджи Иакопони Симоне   64' Осорио Йордан   41' Алвеш Бруну Гальоло Риккардо Эрнани Азеведо   87' (Бузи Максим (   87') Бругман Гастон Куртич Ясмин   74' (Зом Симон (   74') Карамо Янн   67' (Сиприен Вилан (   67') Корнелиус Андреас   67' (Инглезе Роберто (   67'   76') Жервиньо Куасси
Запасные: Болог Ботонд Брунетта Хуан Николусси Кавилья Ханс Пеццелла Джузеппе Скоццарелла Маттео Камара Дрисса Коломби Симоне Валенти Лаутаро
13 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

«Россонери» обстучали все штанги и не один раз, нанесли под два десятка ударов по воротам, а победил соперник. В дебюте поединка известный по игре в «Зените» Эрнани замкнул прострел Жервиньо и открыл счет. Спустя час он же ассистировал Ясмину Куртичу, который без помех головой переправил мяч в сетку, но тут же Тео Эрнандес отыграл один мяч после подачи углового. Второй тайм получился беднее на опасные моменты у лидера, но от поражения он ушел уже на 90-й минуте, когда миланцы затолкали мяч в сетку ворот, дубль Тео сделал счет 2:2.

В итоге отрыв «Милана» от второго места сократился до трёх очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Парма, Эрнани, Тео Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рыгорыч
14 Декабря 2020, 00:53

Команде нужен второй форвард. Именно форвард, а не переставленный краёк типа ребича или леао.

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