«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»

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14 Декабря 2020, 00:44,
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В 11-м туре Серии А грянул неожиданный результат. «Милан» на правах лидера принимал дома середняков из «Пармы».
Протокол игры
|13' Эрнани Азеведо (0:1)
|56' Куртич Ясмин (0:2)
|(1:2) Тео Эрнандес 58'
|(2:2) Тео Эрнандес 90'
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • 80'Габбия Маттео 5' ( Калюлю Пьер ( 5' ) • 83'Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • 35'Кесси Франк • Беннасер Исмаэль 75' ( Тонали Сандро ( 75') • Кастильехо Самуэль 46' ( Леау Рафаэл ( 46') • Чалханоглу Хакан • Диас Брахим 46' ( Хёуге Йенс ( 46') • Ребич Анте
Запасные: Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Мальдини Даниэль • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Крунич Раде • Далот Диогу
Сепе Луиджи • Иакопони Симоне • 64'Осорио Йордан • 41'Алвеш Бруну • Гальоло Риккардо • Эрнани Азеведо 87' ( Бузи Максим ( 87') • Бругман Гастон • Куртич Ясмин 74' ( Зом Симон ( 74') • Карамо Янн 67' ( Сиприен Вилан ( 67') • Корнелиус Андреас 67' ( Инглезе Роберто ( 67' ) • 76'Жервиньо Куасси
Запасные: Болог Ботонд • Брунетта Хуан • Николусси Кавилья Ханс • Пеццелла Джузеппе • Скоццарелла Маттео • Камара Дрисса • Коломби Симоне • Валенти Лаутаро
13 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
«Россонери» обстучали все штанги и не один раз, нанесли под два десятка ударов по воротам, а победил соперник. В дебюте поединка известный по игре в «Зените» Эрнани замкнул прострел Жервиньо и открыл счет. Спустя час он же ассистировал Ясмину Куртичу, который без помех головой переправил мяч в сетку, но тут же Тео Эрнандес отыграл один мяч после подачи углового. Второй тайм получился беднее на опасные моменты у лидера, но от поражения он ушел уже на 90-й минуте, когда миланцы затолкали мяч в сетку ворот, дубль Тео сделал счет 2:2.
В итоге отрыв «Милана» от второго места сократился до трёх очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Парма, Эрнани, Тео Эрнандес
Команде нужен второй форвард. Именно форвард, а не переставленный краёк типа ребича или леао.