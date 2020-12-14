«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»

В 11-м туре Серии А грянул неожиданный результат. «Милан» на правах лидера принимал дома середняков из «Пармы».

«Россонери» обстучали все штанги и не один раз, нанесли под два десятка ударов по воротам, а победил соперник. В дебюте поединка известный по игре в «Зените» Эрнани замкнул прострел Жервиньо и открыл счет. Спустя час он же ассистировал Ясмину Куртичу, который без помех головой переправил мяч в сетку, но тут же Тео Эрнандес отыграл один мяч после подачи углового. Второй тайм получился беднее на опасные моменты у лидера, но от поражения он ушел уже на 90-й минуте, когда миланцы затолкали мяч в сетку ворот, дубль Тео сделал счет 2:2.

В итоге отрыв «Милана» от второго места сократился до трёх очков.