Дибала: «Я люблю «Ювентус», но некоторые люди пытаются выставить меня в плохом свете перед болельщиками»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о своем будущем.

«Я люблю этот клуб, но некоторые люди придумывают странные цифры, связанные с моим контрактом, чтобы выставить меня в плохом свете перед болельщиками. Мой агент был в Турине несколько недель назад, но ему никто так и не позвонил», - цитирует аргентинского нападающего журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

27-летний Дибала сыграл двенадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне и забил два гола. Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.