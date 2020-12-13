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Мальдини: «Мы играем без особого давления»

13 Декабря 2020, 22:57,

Depositphotos

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о лидерстве клуба.

«Мы должны обращать внимание не на то, что мы лидируем, а на то, что у нас есть отрыв от пятого места. Это означает, что в том случае, если мы проиграем одну игру, а это не неизбежно, то не случится никакой трагедии.

Мы можем играть без особого давления, потому что перед началом сезона не было никаких ожиданий. Не скажу, что мы случайно оказались на первом месте, но есть клубы, от которых ждали лучшего выступления.

Очевидно, что сильный старт помогает, но у прошлых чемпионов были очень сильные составы», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Паоло Мальдини
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