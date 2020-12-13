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Гаттузо: «Иногда игроки любят меня, а иногда плюют на мои фотографии»

13 Декабря 2020, 20:59,

Global Look Press

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал волевую победу над «Сампдорией» (2:1).

«Мы знали, что сегодня нам будет непросто, просто обратите внимание на результаты всех клубов, которые играют в еврокубках.

Первая половина была ужасной, мы заслуживали поражение к перерыву, но затем внесли много изменений.

Игроки бегут обниматься ко мне после забитых голов? Думаю, что иногда они меня любят, а иногда плюют на мои фотографии. Я был игроком, я никогда не обижаюсь и не злюсь, думаю, что они это ценят. Я не лгу им и всегда говорю правду», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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