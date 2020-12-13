Гасперини высказался о ситуации с Гомесом

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над «Фиорентиной» (3:0).

«Лига чемпионов игралась каждую неделю, поэтому было непросто противостоять каждые выходные более свежей команде в Серии А. В ближайшие два месяца мы хотим сосредоточиться только на чемпионате Италии.

Ситуация с Гомесом? Гомес был самым важным игроком «Аталанты» в последние пять лет, я много раз говорил это, он почти всегда был с командой. Но вы должны понимать, что ситуации бывают разные. «Аталанте» было сложно в некоторых матчах, потому что соперник готовился к Гомесу и мог нейтрализовать нас, поэтому иногда мы что-то меняем.

Необходимо доверие и готовность выслушать, чтобы решить любое недопонимание. Я не знаю, как будет решена ситуация. Больше всего это разочаровывает Иличича, потому что он был вовлечен в эту ситуацию в СМИ, хотя не имел к ней никакого отношения», - цитирует Гасперини Football Italia.