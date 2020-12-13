Гомес может уйти из «Аталанты» в январе

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Маттео Моретто в «Твиттере», существует вероятность, что Гомес уйдёт из «Аталанты» уже в январе.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что одним из претендентов на аргентинского футболиста является «Торино».

Напомним, что в последнее время обострились отношения между Гомесом и главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини.

32-летний форвард сыграл пятнадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Гомеса с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.