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Гомес может уйти из «Аталанты» в январе

13 Декабря 2020, 18:29,

Global Look Press

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает журналист Маттео Моретто в «Твиттере», существует вероятность, что Гомес уйдёт из «Аталанты» уже в январе.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что одним из претендентов на аргентинского футболиста является «Торино».

Напомним, что в последнее время обострились отношения между Гомесом и главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини.

32-летний форвард сыграл пятнадцать матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Гомеса с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алехандро Гомес
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