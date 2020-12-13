Конте: «Некоторым игрокам нужно уйти»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Кальяри» (3:1).

«Ребята заслуживают похвалы, мы провели отличную игру, создали много моментов в первом тайме, но пропустили первыми. Такие ситуации могут сломить вас, но команда отреагировала правильно.

Эриксен? Я оцениваю работу всех футболистов, но не собираюсь говорить об отдельных игроках. Сегодня я просто хочу отметить игру всей команды.

Мы становимся лучше с каждым матчем и движемся вперёд. Некоторым игрокам нужно уйти, чтобы иметь больше игрового времени. Наш состав может стать менее глубоким», - цитирует Конте Football Italia.