Барелла: «Сожалею, что забил «Кальяри»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился эмоциями от победы над «Кальяри» (3:1), воспитанником которого он является.

«Всегда трудно играть на стадионе «Кальяри», мы очень рады, что удалось победить. Да, мы уступали, но без сложностей никуда, нам нужно играть как команда, чтобы преодолевать их, это мы и сделали сегодня.

Мой гол? Мне есть над чем работать. Конечно, я рад, что забил, но в то же время и сожалею, потому что это был гол в ворота «Кальяри».

Всегда приятно возвращаться домой, но я являюсь профессионалом, я должен полностью выкладываться за свою команду», - цитирует Бареллу DAZN.