Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Барелла: «Сожалею, что забил «Кальяри»

13 Декабря 2020, 17:14,

Global Look Press

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился эмоциями от победы над «Кальяри» (3:1), воспитанником которого он является.

«Всегда трудно играть на стадионе «Кальяри», мы очень рады, что удалось победить. Да, мы уступали, но без сложностей никуда, нам нужно играть как команда, чтобы преодолевать их, это мы и сделали сегодня.

Мой гол? Мне есть над чем работать. Конечно, я рад, что забил, но в то же время и сожалею, потому что это был гол в ворота «Кальяри».

Всегда приятно возвращаться домой, но я являюсь профессионалом, я должен полностью выкладываться за свою команду», - цитирует Бареллу DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Кальяри, Николо Барелла
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола