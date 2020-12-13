«Интер» по делу, но с громадным трудом переиграл «Кальяри»

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13 Декабря 2020, 16:46,
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«Интер» снова может сетовать на проблемы с реализацией созданных моментов. В матче 11-го тура Серии А миланцы могли громить «Кальяри» еще до перерыва, но никак не могли пробить голкипера. А вот соперник повел перед перерывом. «Интер» продолжал гнуть свою линию и в концовке воплотил свой перевес в голы Николо Бареллы и Данило д’Амброзио. Ромелу Лукаку перед свистком поставил точку - 3:1. Команда Антонио Конте вышла на чистое второе место с отставанием от лидера в два очка.
Протокол игры
|Кальяри
|1:3
|Интер Милан
|(1:0) Соттил Рикардо 42'
|77' Барелла Николо (1:1)
|84' Д'Амброзио Данило (1:2)
|90' Лукаку Ромелу (1:3)
Краньо Алессио • Фараго Паоло 10' 68' ( Клаван Рагнар ( 68') • Валюкевич Себастьян • Карбони Андреа 89' ( Симеоне Джованни ( 89') • Ликояннис Хараламбос • Марин Рэзван • Рог Марко • Дзаппа Габриэле • Педро Жоао • Соттил Рикардо 68' ( Нандес Найтан ( 68') • Паволетти Леонардо 71' 75' ( Черри Альберто ( 75')
Запасные: Пинна Симоне • Трамони Маттео • Чеппители Лука • Пизакане Фабио • Викарио Гульельмо • Олива Кристиан • Калигара Фабрицио • Арести Симоне
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 72' ( Мартинес Лаутаро ( 72') • Дармиан Маттео 16' 58' ( Янг Эшли ( 58') • Барелла Николо • Брозович Марсело • Перишич Иван 46' ( Хакими Ашраф ( 46' • Д'Амброзио Данило 83') • Эриксен Кристиан 58' ( Сенси Стефано ( 58') • Лукаку Ромелу • Санчес Алексис
Запасные: Паделли Даниэле • Гальярдини Роберто • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар
13 декабря. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Кальяри