«Интер» по делу, но с громадным трудом переиграл «Кальяри»

«Интер» снова может сетовать на проблемы с реализацией созданных моментов. В матче 11-го тура Серии А миланцы могли громить «Кальяри» еще до перерыва, но никак не могли пробить голкипера. А вот соперник повел перед перерывом. «Интер» продолжал гнуть свою линию и в концовке воплотил свой перевес в голы Николо Бареллы и Данило д’Амброзио. Ромелу Лукаку перед свистком поставил точку - 3:1. Команда Антонио Конте вышла на чистое второе место с отставанием от лидера в два очка.