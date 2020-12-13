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«Интер» по делу, но с громадным трудом переиграл «Кальяри»

13 Декабря 2020, 16:46,

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«Интер» снова может сетовать на проблемы с реализацией созданных моментов. В матче 11-го тура Серии А миланцы могли громить «Кальяри» еще до перерыва, но никак не могли пробить голкипера. А вот соперник повел перед перерывом. «Интер» продолжал гнуть свою линию и в концовке воплотил свой перевес в голы Николо Бареллы и Данило д’Амброзио. Ромелу Лукаку перед свистком поставил точку - 3:1. Команда Антонио Конте вышла на чистое второе место с отставанием от лидера в два очка.

Протокол игры  
Кальяри 1:3 Интер Милан
(1:0) Соттил Рикардо 42'    
    77' Барелла Николо (1:1)
    84' Д'Амброзио Данило (1:2)
    90' Лукаку Ромелу (1:3)
Краньо Алессио Фараго Паоло   10'   68' (Клаван Рагнар (   68') Валюкевич Себастьян Карбони Андреа   89' (Симеоне Джованни (   89') Ликояннис Хараламбос Марин Рэзван Рог Марко Дзаппа Габриэле Педро Жоао Соттил Рикардо   68' (Нандес Найтан (   68') Паволетти Леонардо   71'   75' (Черри Альберто (   75')
Запасные: Пинна Симоне Трамони Маттео Чеппители Лука Пизакане Фабио Викарио Гульельмо Олива Кристиан Калигара Фабрицио Арести Симоне
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   72' (Мартинес Лаутаро (   72') Дармиан Маттео   16'   58' (Янг Эшли (   58') Барелла Николо Брозович Марсело Перишич Иван   46' (Хакими Ашраф (   46' Д'Амброзио Данило   83') Эриксен Кристиан   58' (Сенси Стефано (   58') Лукаку Ромелу Санчес Алексис
Запасные: Паделли Даниэле Гальярдини Роберто Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
13 декабря. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Кальяри
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