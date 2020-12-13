​Хедира анонсировал уход из «Ювентуса»

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13 Декабря 2020, 15:58,
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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, который в этом сезоне не провёл ни одного матча, анонсировал свой уход из клуба.
«Я открыт для нового вызова. У меня были плохие времена, но я хочу снова играть в футбол и бороться за три очка каждую неделю. Я с нетерпением жду этого. У меня ещё много сил и энергии.
Я могу уехать в другой клуб в декабре или январе. Это реально, это моя главная цель.
С Карло Анчелотти мы часто общаемся, обмениваемся сообщениями. Он знает мою ситуацию. Однако это может быть не «Эвертон», а совсем другой клуб в другой стране. Было бы весело присоединиться к команде, где много молодых игроков. Я бы поделился своим опытом», - сказал Хедира в интервью Bild.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Сами Хедира
Пара матчей и снова в лазарет. Хороший футболист но хрусталь. В период пандемии наврятли кто дорого заплатит.