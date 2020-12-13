​Хедира анонсировал уход из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, который в этом сезоне не провёл ни одного матча, анонсировал свой уход из клуба.

«Я открыт для нового вызова. У меня были плохие времена, но я хочу снова играть в футбол и бороться за три очка каждую неделю. Я с нетерпением жду этого. У меня ещё много сил и энергии.

Я могу уехать в другой клуб в декабре или январе. Это реально, это моя главная цель.

С Карло Анчелотти мы часто общаемся, обмениваемся сообщениями. Он знает мою ситуацию. Однако это может быть не «Эвертон», а совсем другой клуб в другой стране. Было бы весело присоединиться к команде, где много молодых игроков. Я бы поделился своим опытом», - сказал Хедира в интервью Bild.