​Фанаты «Торино» обрушились с критикой на вратаря команды

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу столкнулся со шквалом критики в свой адрес в социальных сетях. Поводом для болельщиков «быков» стала фотография, на которой вратарь улыбается после домашнего поражения от «Удинезе» со счётом 2:3.

Недавно с критикой фанатов сталкивался другой игрок «Торино» - Джакопо Серге. Он сфотографировался с футболкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы после поражения в дерби. Молодому футболисту пришлось даже извиняться.

После одиннадцати игр «Торино» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью очками в активе.