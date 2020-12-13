Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Фанаты «Торино» обрушились с критикой на вратаря команды

13 Декабря 2020, 14:52,

Евро-Футбол.Ру

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу столкнулся со шквалом критики в свой адрес в социальных сетях. Поводом для болельщиков «быков» стала фотография, на которой вратарь улыбается после домашнего поражения от «Удинезе» со счётом 2:3.

Недавно с критикой фанатов сталкивался другой игрок «Торино» - Джакопо Серге. Он сфотографировался с футболкой нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы после поражения в дерби. Молодому футболисту пришлось даже извиняться.

После одиннадцати игр «Торино» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии с шестью очками в активе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино, Сальваторе Сиригу, Джакопо Серге
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола