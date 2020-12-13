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​Вьери: «Это враньё, что у «Интера» нет качества»

13 Декабря 2020, 12:59,

Global Look Press

Экс-игрок «Интера» Кристиан Вьери высказался по поводу команды и её последних выступлений.

«У Антонио Конте очень сильная команда. После вылета из еврокубков они будут играть один раз в неделю, так что они имеют шансы стать чемпионами, хотя нельзя сказать, что они обязаны это сделать.

Когда я слышу, что у «Интера» нет качества, я говорю, что это враньё. У них достаточно качества, чтобы обыгрывать «Шахтёр». Если они смогли обыграть гладбахскую «Боруссию», то должны были отыскать способ, как выиграть ключевой матч и пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов», - сказал Вьери в интервью La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Кристиан Вьери
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