​Вьери: «Это враньё, что у «Интера» нет качества»

Экс-игрок «Интера» Кристиан Вьери высказался по поводу команды и её последних выступлений.

«У Антонио Конте очень сильная команда. После вылета из еврокубков они будут играть один раз в неделю, так что они имеют шансы стать чемпионами, хотя нельзя сказать, что они обязаны это сделать.

Когда я слышу, что у «Интера» нет качества, я говорю, что это враньё. У них достаточно качества, чтобы обыгрывать «Шахтёр». Если они смогли обыграть гладбахскую «Боруссию», то должны были отыскать способ, как выиграть ключевой матч и пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов», - сказал Вьери в интервью La Gazzetta dello Sport.