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Артур объяснил, в чём Роналду лучше Месси как одноклубник

12 Декабря 2020, 18:43,

Depositphotos

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси, вместе с которым ранее играл в «Барселоне».

«Прежде всего, Роналду и Месси – чемпионы. В этом они одинаковы. Они сконцентрированы от начала до конца. Всегда. Если кто-то из них забивает три гола, то сразу начинает думать о четвёртом. Они никогда не останавливаются. Это впечатляет и в то же время мотивирует.

По сравнению с Месси Роналду более открыт, более разговорчив. Он никогда не теряется, если в нём нуждается товарищ по команде, и он внушает неистовую решимость. Криштиану тренируется как настоящий зверь. Он не знает, что такое пауза, и всегда призывает каждого партнёра делать всё возможное. Он ничего не оставляет на волю случая», - сказал Артур в интервью газете Marca.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ювентус, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Артур Мело
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
12 Декабря 2020, 18:52

> Роналду более открыт, более разговорчив. Он никогда не теряется, если в нём нуждается товарищ по команде
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Ну это уже 100500 игроков говорили, что с ними играли. Ничего нового.

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