Артур объяснил, в чём Роналду лучше Месси как одноклубник

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси, вместе с которым ранее играл в «Барселоне».

«Прежде всего, Роналду и Месси – чемпионы. В этом они одинаковы. Они сконцентрированы от начала до конца. Всегда. Если кто-то из них забивает три гола, то сразу начинает думать о четвёртом. Они никогда не останавливаются. Это впечатляет и в то же время мотивирует.

По сравнению с Месси Роналду более открыт, более разговорчив. Он никогда не теряется, если в нём нуждается товарищ по команде, и он внушает неистовую решимость. Криштиану тренируется как настоящий зверь. Он не знает, что такое пауза, и всегда призывает каждого партнёра делать всё возможное. Он ничего не оставляет на волю случая», - сказал Артур в интервью газете Marca.