​Конте – фанатам «Интера»: «Не облегчайте задачу тем, кто хочет нас уничтожить»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте обратился к болельщикам на предматчевой пресс-конференции.

«Вылет из Лиги чемпионов стал болезненным для меня и для футболистов. Мы верили в свои шансы и вернули их после того, как сами себе усложнили жизнь, дважды проиграв «Реалу». Досадно вылетать из еврокубков из-за того, что мы не смогли забить гол «Шахтёру». Теперь нам нужно усвоить урок, поднять головы и продолжать работать.

Я хочу обратиться к фанатам: не облегчайте жизнь тем, что наслаждается этим моментом и надеется, что мы самоуничтожимся после пройденного пути за полтора года. Я вижу слишком много негатива.

Не облегчайте задачу тем, что хочет нас уничтожить. Они видят, что мы сможем получить плоды от своей работы в будущем. Мы должны оставаться едиными и помнить, что благодаря этой работе мы уже заняли второе место в Серии А, добрались до финала Лиги Европы и полуфинала Кубка Италии.

Мы начали путь только в прошлом году. Я понимаю нетерпение после десяти лет без побед, но мы также должны понимать, что построение команды от самых основ занимает время. Чтобы построить небоскрёб, которого заслуживают фанаты «Интера», нужно заложить фундамент.

Пожалуйста, давайте не будем ставить себя под удар тех, что наслаждается проблемами «Интера», ненавидит «Интер» и хочет уничтожить «Интер». Давайте будем строить», - сказал Конте.