Три топ-клуба претендуют на Эриксена

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12 Декабря 2020, 14:19,
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Хавбек Кристиан Эриксен с большой долей вероятности покинет миланский «Интер» в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Tuttosport.
Согласно данным источника, главный тренер команды Антонио Конте не заинтересован в сотрудничестве с датским полузащитником. Среди возможных вариантов продолжения карьеры Эриксена фигурируют французский «ПСЖ», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».
«Интер» рассчитывает продать Эриксена за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний игрок провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021