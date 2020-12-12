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«Не удивлён»: Артур отреагировал на желание Месси покинуть «Барселону»

12 Декабря 2020, 12:57,

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Бразильский полузащитник Артур, выступающий за туринский «Ювентус», отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Месси является величайшим игроком в истории «Барселоны». Лионель в клубе с раннего детства, он посвятил «сине-гранатовым» всю карьеру.

Меня не удивляет его желание уйти. Поражает отсутствие уважения к такому футболисту со стороны клуба. В такой ситуации выбор остается за Лионелем», - цитирует Артура газета Marca.

В минувшее трансферное окно Месси заявлял о желании покинуть «Барселону» и перейти в «Манчестер Сити». Сделке помешала сумма отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

33-летний аргентинец защищает цвета каталонского гранда с 2003-го года. Его контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Артур Мело
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