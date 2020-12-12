«Не удивлён»: Артур отреагировал на желание Месси покинуть «Барселону»

Бразильский полузащитник Артур, выступающий за туринский «Ювентус», отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Месси является величайшим игроком в истории «Барселоны». Лионель в клубе с раннего детства, он посвятил «сине-гранатовым» всю карьеру.

Меня не удивляет его желание уйти. Поражает отсутствие уважения к такому футболисту со стороны клуба. В такой ситуации выбор остается за Лионелем», - цитирует Артура газета Marca.

В минувшее трансферное окно Месси заявлял о желании покинуть «Барселону» и перейти в «Манчестер Сити». Сделке помешала сумма отступных, которая составляет 700 миллионов евро.

33-летний аргентинец защищает цвета каталонского гранда с 2003-го года. Его контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.