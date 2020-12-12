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«Милан» предложил Кесси новый долгосрочный контракт

12 Декабря 2020, 12:15,

Global Look Press

Представители «Милана» продолжают переговоры с 23-летним ивуарийским полузащитником Франком Кесси о подписании нового трудового соглашения. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Согласно информации источника, стороны продвинулись в переговорном процессе. «Россонери» предложили игроку новый договор, который будет рассчитан до середины 2024-го года. Действующий контракт Кесси с итальянским клубом истекает летом 2022-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 поединках на клубном уровне, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Франк Кесси
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