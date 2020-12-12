«Интер» рассматривает кандидатуру Аллегри

Руководство миланского «Интера» подыскивает специалиста, который заменил бы у руля команды Антонио Конте. Об этом информирует портал Goal.com.

Согласно данным источника, приоритетным вариантом для «нерадзурри» является итальянский специалист Массимилиано Аллегри, известный по работе в «Милане» и туринском «Ювентусе». В настоящий момент 53-летний наставник находится без работы.

Под руководством Конте «Интер» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в своей группе. В чемпионате Италии миланский клуб набрал 21 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице.