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«Интер» рассматривает кандидатуру Аллегри

12 Декабря 2020, 09:44,

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Руководство миланского «Интера» подыскивает специалиста, который заменил бы у руля команды Антонио Конте. Об этом информирует портал Goal.com.

Согласно данным источника, приоритетным вариантом для «нерадзурри» является итальянский специалист Массимилиано Аллегри, известный по работе в «Милане» и туринском «Ювентусе». В настоящий момент 53-летний наставник находится без работы.

Под руководством Конте «Интер» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в своей группе. В чемпионате Италии миланский клуб набрал 21 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Массимилиано Аллегри
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