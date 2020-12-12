Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович: «Я играл против Паоло Мальдини, сейчас играю с его сыном, надеюсь, что сыграю и с его внуком»

12 Декабря 2020, 01:02,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что его физическая форма с годами не становится лучше.

«У меня большой опыт, я просто продолжаю работать дальше. Я не тот игрок, которым был пять лет назад, я не тот игрок, которым был десять лет назад, мы все меняемся, так устроен мир и организм.

Я могу честно сказать, что бегаю не так как раньше. Я передвигаюсь более умно. Нападающему сложнее всего играть в итальянском чемпионате, потому что здесь техничный футбол. Философия Италии заключается в том, что вы не должны пропустить, а не забить гол.

Я играл в Италии с футболистами разных поколений. Я играл против Паоло Мальдини, теперь играю с его сыном Даниэлем, надеюсь, что смогу сыграть и с сыном Даниэля – это было бы чудом», - цитирует Ибрагимовича BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Паоло Мальдини
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Комментарии (1)
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Тюфяк
12 Декабря 2020, 01:07

сыграет только в игрушки когда будет внук а ибра дряхлым пердуном

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