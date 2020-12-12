Ибрагимович: «Я играл против Паоло Мальдини, сейчас играю с его сыном, надеюсь, что сыграю и с его внуком»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что его физическая форма с годами не становится лучше.

«У меня большой опыт, я просто продолжаю работать дальше. Я не тот игрок, которым был пять лет назад, я не тот игрок, которым был десять лет назад, мы все меняемся, так устроен мир и организм.

Я могу честно сказать, что бегаю не так как раньше. Я передвигаюсь более умно. Нападающему сложнее всего играть в итальянском чемпионате, потому что здесь техничный футбол. Философия Италии заключается в том, что вы не должны пропустить, а не забить гол.

Я играл в Италии с футболистами разных поколений. Я играл против Паоло Мальдини, теперь играю с его сыном Даниэлем, надеюсь, что смогу сыграть и с сыном Даниэля – это было бы чудом», - цитирует Ибрагимовича BBC.