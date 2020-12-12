Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ибрагимович: «Я чувствую себя живым, когда все говорят, что задача является сложной»

12 Декабря 2020, 00:28,

Global Look Press

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о возвращении в «Милан».

«Это был вызов для меня. Вызов, который мне нравится. Когда все говорят, что задача является слишком сложной или невозможной, то мне становится комфортно. Я чувствую себя живым в таких условиях», - цитирует Ибрагимовича BBC.

39-летний шведский нападающий сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.

Контракт Ибрагимовича с итальянским клубом рассчитан до конца сезона. Руководство «Милана» неоднократно заявляло, что хочет продлить контракт со своим возрастным лидером.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола