Ибрагимович: «Я чувствую себя живым, когда все говорят, что задача является сложной»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о возвращении в «Милан».

«Это был вызов для меня. Вызов, который мне нравится. Когда все говорят, что задача является слишком сложной или невозможной, то мне становится комфортно. Я чувствую себя живым в таких условиях», - цитирует Ибрагимовича BBC.

39-летний шведский нападающий сыграл десять матчей за «Милан» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.

Контракт Ибрагимовича с итальянским клубом рассчитан до конца сезона. Руководство «Милана» неоднократно заявляло, что хочет продлить контракт со своим возрастным лидером.