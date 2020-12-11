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Ибрагимович заявил, что пока не планирует завершать карьеру

11 Декабря 2020, 23:21,

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Я буду продолжать играть до тех пор, пока смогу этим заниматься. Мне просто нужно поддерживать физическую форму, а всё остальное будет.

Сейчас «Милан» находится в невероятной форме. У нас всё хорошо. Но вы должны понимать, что мы по-прежнему ничего не выиграли. Важно помнить об этом.

В первый раз, когда я приехал в «Милан», то был в клубе, который борется за титул. Что касается моего второго прихода, то я оказался в клубе, который только возвращался на вершину таблицы», - цитирует Ибрагимовича BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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