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11 Декабря 2020, 23:21,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что пока не планирует завершать карьеру.
«Я буду продолжать играть до тех пор, пока смогу этим заниматься. Мне просто нужно поддерживать физическую форму, а всё остальное будет.
Сейчас «Милан» находится в невероятной форме. У нас всё хорошо. Но вы должны понимать, что мы по-прежнему ничего не выиграли. Важно помнить об этом.
В первый раз, когда я приехал в «Милан», то был в клубе, который борется за титул. Что касается моего второго прихода, то я оказался в клубе, который только возвращался на вершину таблицы», - цитирует Ибрагимовича BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович