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Агент: «Кассано – сильнейший итальянский футболист всех времён»

11 Декабря 2020, 22:51,

Depositphotos

Агент Беппе Боццо назвал лучшего итальянского футболиста всех времён.

«Кассано – сильнейший итальянский футболист всех времён. Он превосходил Тотти, Баджо и Дель Пьеро. Мне очень обидно, что Антонио не выиграл «Золотой мяч», человек с его талантом точно заслуживает этого.

Люди забывают, что Кассано выигрывал много игр в одиночку. Он делал такие финты, которые можно увидеть только на приставке.

Его недооценивали, потому что о нем недостаточно много говорили в прессе», - цитирует Боццо Tuttopsort.

Кассано завершил карьеру в 2018 году. В общей сложности нападающий сыграл 400 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 112 голов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Антонио Кассано
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