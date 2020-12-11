Агент: «Кассано – сильнейший итальянский футболист всех времён»

Агент Беппе Боццо назвал лучшего итальянского футболиста всех времён.

«Кассано – сильнейший итальянский футболист всех времён. Он превосходил Тотти, Баджо и Дель Пьеро. Мне очень обидно, что Антонио не выиграл «Золотой мяч», человек с его талантом точно заслуживает этого.

Люди забывают, что Кассано выигрывал много игр в одиночку. Он делал такие финты, которые можно увидеть только на приставке.

Его недооценивали, потому что о нем недостаточно много говорили в прессе», - цитирует Боццо Tuttopsort.

Кассано завершил карьеру в 2018 году. В общей сложности нападающий сыграл 400 матчей в итальянской Серии А, в которых забил 112 голов.