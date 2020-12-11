Президент «Интера» поддержал Конте

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан выразил поддержку главному тренеру клуба Антонио Конте.

«Мы понимали, что можем столкнуться с трудностями в этом аномальном сезоне. Вместе с Конте мы решили противостоять им мужественно и решительно. Наша цель не меняется, мы будем бороться и отдавать всего себя на благо «Интера». Все вместе», - цитирует Чжана Tuttosport.

Напомним, что «Интер» занял последнее место в группе B в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков.

Что касается Серии А, то здесь дела у «Интера» складываются лучше, после десяти туров подопечные Конте занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.