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Президент «Интера» поддержал Конте

11 Декабря 2020, 21:27,

Global Look Press

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан выразил поддержку главному тренеру клуба Антонио Конте.

«Мы понимали, что можем столкнуться с трудностями в этом аномальном сезоне. Вместе с Конте мы решили противостоять им мужественно и решительно. Наша цель не меняется, мы будем бороться и отдавать всего себя на благо «Интера». Все вместе», - цитирует Чжана Tuttosport.

Напомним, что «Интер» занял последнее место в группе B в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков.

Что касается Серии А, то здесь дела у «Интера» складываются лучше, после десяти туров подопечные Конте занимают второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Стивен Чжан
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