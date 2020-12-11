«Атлетико» предлагал 50 миллионов евро за Руиса

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может сменить клуб в ближайшее время.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанским футболистом интересуется мадридский «Атлетико». Отмечается, что «матрасники» уже предлагали «Наполи» 50 миллионов евро за Руиса, но неаполитанцы отклонили это предложение. Руководство итальянского клуба не хочет терять одного из лидеров, потому что это может развалить команду.

24-летний полузащитник в нынешнем сезоне сыграл четырнадцать матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Руиса с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.