Боатенг: «Было бы замечательно, если бы Месси перешёл в «Наполи» в память о Марадоне»

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси совершил бы замечательный поступок, если бы перешел в «Наполи» в память о Диего Марадоне.

«Контракт Месси с «Барселоной» кончается, было бы замечательно, если бы он позвонил в «Наполи» и сказал, что перейдёт туда.

Они вывели десятый номер, но я бы хотел почтить память Марадоны и поиграть год-два за «Наполи», не думая о деньгах, этого просто хочет мое сердце.

Месси бы пришлось летать на тренировку на вертолете, потому что люди съедят его заживо, они будут невероятно счастливы.

Если бы он приехал играть в «Наполи» только из-за Марадоны, то как воспринял бы эту историю весь мир? Это стало бы чем-то легендарным. Я просто хотел бы быть на месте Месси. Я бы моментально позвонил президенту «Наполи», - цитирует Боатенга ESPN.