Сандро: «Милан» показывает отличный футбол, но «Ювентус» всегда борется за чемпионство»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро высказался о борьбе за чемпионство в Италии.

«Милан» показывает отличный футбол, но мы – «Ювентус», а значит всегда являемся претендентом на чемпионство, к концу сезон мы хотим быть на первом месте. Если мы выиграем все матчи до конца сезона, то сможем стать первыми.

Мы счастливы, что нам удалось добиться отличного результата на «Камп Ноу» - это придало нам дополнительный импульс.

Матч против «Дженоа»? Против них всегда сложно играть. «Дженоа» может доставить проблем любой команде у себя дома», - цитирует Сандро sportface.

После десяти туров «Ювентус» занимает четвертое место в чемпионате Италии.