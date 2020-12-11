​Конте выразил готовность уйти в отставку, но у «Интера» нет на это денег

Главный тренер «Интера» Антонио Конте на встрече с руководителями клуба выразил готовность уйти в отставку, сообщает Libero. Тем не менее, боссы миланского клуба не расстанутся с тренером. Дело больше не в доверии специалисту, а в экономической составляющей. «Интер» не может позволить себе платить Конте неустойку, которая составит 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Интер» и без того столкнулся с ухудшением финансового положения – вылет из еврокубков обернулся для миланского клуба потерями прогнозируемых доходов.

Напомним, «Интер» занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперёд «Реал», гладбахскую «Боруссию» и «Шахтёр».