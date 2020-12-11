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​Конте выразил готовность уйти в отставку, но у «Интера» нет на это денег

11 Декабря 2020, 18:52,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте на встрече с руководителями клуба выразил готовность уйти в отставку, сообщает Libero. Тем не менее, боссы миланского клуба не расстанутся с тренером. Дело больше не в доверии специалисту, а в экономической составляющей. «Интер» не может позволить себе платить Конте неустойку, которая составит 40 миллионов евро.

Отмечается, что «Интер» и без того столкнулся с ухудшением финансового положения – вылет из еврокубков обернулся для миланского клуба потерями прогнозируемых доходов.

Напомним, «Интер» занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов, пропустив вперёд «Реал», гладбахскую «Боруссию» и «Шахтёр».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
11 Декабря 2020, 19:16

Ситуация напоминает взаимоотношения Фабио Капелло и сборной России) Там тоже фигурировали схожие суммы. Оказывается, не только наши так могут опростоволоситься. Антоха надежд не оправдал. Увы.

0
Кар Карыч
11 Декабря 2020, 19:02

Гобб сделал своё дело - гобб может уходить!

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