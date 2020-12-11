Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович, вероятно, пропустит матч с «Пармой»

11 Декабря 2020, 17:39,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вероятно, пропустит ещё один матч команды в чемпионате Италии. Как сообщает Calciomercato, шведский бомбардир до сих пор тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, Златан Ибрагимович получил травму в недавнем поединке итальянской Серии А против «Наполи». В десяти турах 39-летний швед сыграл только шесть раз, но при этом именно он возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата с восемью голами.

Ближайший матч Серии А «Милан» проведёт на своём поле в воскресенье, тринадцатого декабря. Соперником команды Стефано Пиоли будет «Парма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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