​Ибрагимович, вероятно, пропустит матч с «Пармой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вероятно, пропустит ещё один матч команды в чемпионате Италии. Как сообщает Calciomercato, шведский бомбардир до сих пор тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, Златан Ибрагимович получил травму в недавнем поединке итальянской Серии А против «Наполи». В десяти турах 39-летний швед сыграл только шесть раз, но при этом именно он возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата с восемью голами.

Ближайший матч Серии А «Милан» проведёт на своём поле в воскресенье, тринадцатого декабря. Соперником команды Стефано Пиоли будет «Парма».