​Экзаменатор Суареса: «Ювентус» не просил помочь»

В Италии продолжается расследование по поводу возможности фальсификации при сдаче Луисом Суаресом экзамена по итальянскому языку. Предполагается, что уругвайский футболист заранее знал вопросы.

Напомним, в летнее трансферное окно Суарес мог перейти в «Ювентус», однако ему нужно было получить гражданство, сдав экзамен по итальянскому.

«Экзамен проводился устно с тестами на понимание и аудирование. Суарес знал, как отвечать. Если заранее знаешь вопросы, разве это сложно?» - сказал La Repubblica Лоренцо Рока, один из тех, кто принимал экзамен.

Мог разговор с Суаресом перед экзаменом? Если ко мне в кабинет приходит незнакомый человек и хочет узнать о том, как сдавать экзамен, я ему всё объясняю и даю материал для подготовки. Так было с Суаресом.

Не только я задавал Суаресу вопросы, но и другие экзаменаторы. «Ювентус» не просил меня помочь, я никогда не разговаривал с Фабио Паратичи или другими представителями клуба», - сказал Рока.