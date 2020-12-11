Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» решил судьбу Конте после провала в Лиге чемпионов

11 Декабря 2020, 12:31,

Global Look Press

Боссы миланского «Интера» приняли решение относительно будущего главного тренера команды Антонио Конте после провального выступления в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» пока не планирует увольнять 51-летнего итальянского специалиста.

Напомним, что по итогам группового раунда Лиги чемпионов миланский гранд финишировал на последнем месте в группе В, пропустив вперед донецкий «Шахтёр», менхенгладбахскую «Боруссию» и мадридский «Реал».

В итальянской Серии А «Интер» занимает вторую позицию после десяти сыгранных туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (3)
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0
online
11 Декабря 2020, 13:44

Грант??? Серьезно?? Последний след от этого гранда был при Жозе.

0
overkill666
11 Декабря 2020, 14:00

и то, за счет того, что в кабинетах абсолютно всех конкурентов в Италии убрали и спокойно играли в Европе...

0
online
11 Декабря 2020, 14:05

Этот факт настолько очевиден, что я его даже и не стал упоминать)

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