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​Кавани объяснил, почему отказал «Ювентусу» и «Интеру»

10 Декабря 2020, 16:54,

Global Look Press

Нападающий Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента спустя несколько месяцев после истечения срока своего контракта с «ПСЖ». Теперь уругваец подтвердил, что у него были предложения из Италии.

«Я всегда буду благодарен «Наполи». Именно по этой причине я сказал «нет» многим итальянским клубам, включая «Ювентус», который часто мне звонил, и «Интер».

Я не мог сделать такой жест по отношению к неаполитанцам. Если я вспоминаю о Неаполе, то думаю только о радости. Я знаю, что многое сделал для клуба, и они продолжают отдавать мне должное за это», - сказал Кавани MondoNapoli.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Интер Милан, Наполи, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
10 Декабря 2020, 17:01

хм...благородно , если это так

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