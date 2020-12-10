​Кавани объяснил, почему отказал «Ювентусу» и «Интеру»

Нападающий Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента спустя несколько месяцев после истечения срока своего контракта с «ПСЖ». Теперь уругваец подтвердил, что у него были предложения из Италии.

«Я всегда буду благодарен «Наполи». Именно по этой причине я сказал «нет» многим итальянским клубам, включая «Ювентус», который часто мне звонил, и «Интер».

Я не мог сделать такой жест по отношению к неаполитанцам. Если я вспоминаю о Неаполе, то думаю только о радости. Я знаю, что многое сделал для клуба, и они продолжают отдавать мне должное за это», - сказал Кавани MondoNapoli.