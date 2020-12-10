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​Два игрока «Наполи» заболели коронавирусом повторно

10 Декабря 2020, 14:57,

Global Look Press

Два футболиста «Наполи» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию – Эльсейд Хюсай и Амир Ррахмани. Об этом говорится в заявлении неаполитанского клуба.

Стоит сказать, что ранее Хюсай и Ррахмани уже заражались коронавирусом, но побеждали инфекцию.

В заявлении «Наполи» отмечается, что заражённые футболисты были изолированы и сдадут повторные тесты. Остальные представители команды сдали отрицательные тесты.

В четверг «Наполи» на своём поле сыграет против «Реала Сосьедад». Чтобы точно пройти в плей-офф Лиги Европы, неаполитанцам достаточно не проиграть испанской команде.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Эльсейд Хюсай, Амир Ррахмани
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