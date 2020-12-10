​Два игрока «Наполи» заболели коронавирусом повторно

Два футболиста «Наполи» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию – Эльсейд Хюсай и Амир Ррахмани. Об этом говорится в заявлении неаполитанского клуба.

Стоит сказать, что ранее Хюсай и Ррахмани уже заражались коронавирусом, но побеждали инфекцию.

В заявлении «Наполи» отмечается, что заражённые футболисты были изолированы и сдадут повторные тесты. Остальные представители команды сдали отрицательные тесты.

В четверг «Наполи» на своём поле сыграет против «Реала Сосьедад». Чтобы точно пройти в плей-офф Лиги Европы, неаполитанцам достаточно не проиграть испанской команде.