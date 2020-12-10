«Он нас не уважал»: Капелло и Костакурта раскритиковали Конте за его интервью

В среду «Интер» сыграл вничью с «Шахтёром» (0:0) и не попал даже в Лигу Европы. После игры главный тренер миланской команды Антонио Конте был явно раздражён. В интервью специалист посоветовал журналистке думать, прежде чем задавать вопросы. Также Конте не стал толком отвечать на вопрос находившегося в студии Фабио Капелло по поводу плана Б.

«У нас есть план Б, но я не стану его раскрывать, иначе его тоже нейтрализуют», - сказал Конте.

Фабио Капелло и Алессандро Костакурта далее в студии поговорили об интервью тренера «Интера».

«Сегодня было невозможно поговорить с Конте. Он не понимает, что мы не можем общаться только тогда, когда дела идут хорошо. «Интер» в этот вечер потерпел огромный экономический ущерб, вылетев из еврокубков», - сказал Капелло.

«Я очень разочарован в своём друге Конте. Мне очень жаль, но он нас не уважал. Он уникальный и открытый парень, но сегодня я оказался разочарован его отношением», - высказался Костакурта.