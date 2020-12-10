Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ушёл из жизни обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси

10 Декабря 2020, 08:10,

Depositphotos

Ушел из жизни экс-нападающий сборной Италии Паоло Росси, выигрывавший чемпионат мира и «Золотой мяч». Он скончался на 65-м году из-за рака легких.

Напомним, что Росси стал триумфатором чемпионата мира в составе сборной Италии в 1982-м году. Паоло стал лучшим бомбардиром мундиаля. В этом же году итальянец получил «Золотой мяч».

За «скуадру адзурру» Росси сыграл 48 поединков и отметился 20 забитыми мячам. На клубном уровне форвард отметился выступлениями за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе «старой синьоры» Паоло дважды становился чемпионом Серии А, а также выигрывал Кубок Кубков и Кубок европейских чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Паоло Росси
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