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10 Декабря 2020, 00:33,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о своей отставке после конфликта с Алехандро Гомесом.
«Помимо всего того, что пишут и говорят, я смотрю на поле. Я должен свободно делать свой выбор во время матчей. Этот принцип нельзя игнорировать. В матче против «Аякса» ценность Гомеса стала очевидной.
Мы должны двигаться вперёд. Я должен делать лучший выбор в интересах команды. Наша цель – добиваться хороших результатов.
Мы не можем следить за слухами, у нас с клубом абсолютная гармония. Бывают отношения, которые никогда не сломаешь», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини