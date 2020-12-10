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​Гасперини прокомментировал слухи о своей отставке

10 Декабря 2020, 00:33,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о своей отставке после конфликта с Алехандро Гомесом.

«Помимо всего того, что пишут и говорят, я смотрю на поле. Я должен свободно делать свой выбор во время матчей. Этот принцип нельзя игнорировать. В матче против «Аякса» ценность Гомеса стала очевидной.

Мы должны двигаться вперёд. Я должен делать лучший выбор в интересах команды. Наша цель – добиваться хороших результатов.

Мы не можем следить за слухами, у нас с клубом абсолютная гармония. Бывают отношения, которые никогда не сломаешь», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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