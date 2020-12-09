Очередную апелляцию «Наполи» на техническое поражение от «Ювентуса» рассмотрят 22 декабря

«Наполи» продолжает отстаивать свою позицию по поводу октябрьского матча Серии А против «Ювентуса». Неаполитанцы, напомним, не отправились на матч, ссылаясь на решение местных органов здравоохранения. Команде в итоге засчитали поражение 0:3 и сняли одно очко. И Серия А, и Федерация футбола Италии усмотрели в действиях «Наполи» нарушение медицинского протокола, поэтому апелляции клуба отклонялись.

Теперь «Наполи» обратился в Национальный олимпийский комитет. Апелляция, как пишет Football Italia, будет рассмотрена 22 декабря. Неаполитанцы хотят вернуть один балл и переиграть матч в Турине.