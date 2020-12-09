Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Очередную апелляцию «Наполи» на техническое поражение от «Ювентуса» рассмотрят 22 декабря

09 Декабря 2020, 21:59,

Global Look Press

«Наполи» продолжает отстаивать свою позицию по поводу октябрьского матча Серии А против «Ювентуса». Неаполитанцы, напомним, не отправились на матч, ссылаясь на решение местных органов здравоохранения. Команде в итоге засчитали поражение 0:3 и сняли одно очко. И Серия А, и Федерация футбола Италии усмотрели в действиях «Наполи» нарушение медицинского протокола, поэтому апелляции клуба отклонялись.

Теперь «Наполи» обратился в Национальный олимпийский комитет. Апелляция, как пишет Football Italia, будет рассмотрена 22 декабря. Неаполитанцы хотят вернуть один балл и переиграть матч в Турине.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Наполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Tavadi
09 Декабря 2020, 22:18

клоуны

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола