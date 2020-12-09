​Кака выбрал лучшего тренера в своей карьере

Известный в прошлом бразильский футболист Кака назвал лучшего тренера в своей карьере.

«Я чему-то научился у каждого из своих тренеров. Каждый тренер может чему-то научить вас, будь то тактический, технический момент или просто что-то личностное. Для меня лучшим был Карло Анчелотти, потому что он выжал из меня всё самое лучшее.

Самая впечатляющая черта Анчелотти – способность управлять людьми. Это очень важно. Конечно, он хорош в тактике, в понимании игры и всё такое, но как он управлял игроками… У вас есть команда из 25 игроков. В стартовый состав проходит 11. Что вы будете делать с остальными? Как поддерживать их мотивацию? Анчелотти знал, как это сделать. Где бы он ни работал, он оставляет это приятное чувство в сердцах футболистов», - сказал Кака в интервью Sky Sports.