​Иммобиле не хочет играть с «Баварией» и «Ливерпулем»

Во вторник «Лацио» сыграл вничью с «Брюгге», чего римлянам хватило для выхода в плей-офф со второго места в группе. Нападающий «орлов» Чиро Иммобиле высказался по поводу возможных соперников по 1/8 финала.

«Ждём жеребьёвки и надеемся, что нам не достанутся такие непосильные команды, как «Бавария» или «Ливерпуль». У нас есть энтузиазм, нам нравится играть в Лиге чемпионов. Главное – набраться опыта в этом турнире», - цитирует Иммобиле Mirror.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в ближайший понедельник, четырнадцатого декабря. «Лацио» сыграет с одной из команд, занявшей первое место в группе. Римляне не могут сыграть лишь с «Боруссией» и «Ювентусом».