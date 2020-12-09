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​Иммобиле не хочет играть с «Баварией» и «Ливерпулем»

09 Декабря 2020, 20:53,

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Во вторник «Лацио» сыграл вничью с «Брюгге», чего римлянам хватило для выхода в плей-офф со второго места в группе. Нападающий «орлов» Чиро Иммобиле высказался по поводу возможных соперников по 1/8 финала.

«Ждём жеребьёвки и надеемся, что нам не достанутся такие непосильные команды, как «Бавария» или «Ливерпуль». У нас есть энтузиазм, нам нравится играть в Лиге чемпионов. Главное – набраться опыта в этом турнире», - цитирует Иммобиле Mirror.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в ближайший понедельник, четырнадцатого декабря. «Лацио» сыграет с одной из команд, занявшей первое место в группе. Римляне не могут сыграть лишь с «Боруссией» и «Ювентусом».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
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