Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича

09 Декабря 2020, 18:50,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Ибрагимович чувствует себя лучше, он продолжает работать над восстановлением. Посмотрим на его состояние в ближайшее время.

Что касается Беннасера, то в последние несколько дней у него появились проблемы. Он не сыграет завтра в Лиге Европы, но вернётся в общую группу уже в пятницу. Думаю, что Исмаэль сможет сыграть с «Пармой» в воскресенье.

Леао уже полностью восстановился, он доступен для завтрашнего матча. Я хотел бы предоставить ему игровое время, потому что он отсутствовал несколько недель», - цитирует Пиоли Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли, Исмаэль Беннасер, Рафаэль Леао
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола