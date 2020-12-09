Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«Ибрагимович чувствует себя лучше, он продолжает работать над восстановлением. Посмотрим на его состояние в ближайшее время.

Что касается Беннасера, то в последние несколько дней у него появились проблемы. Он не сыграет завтра в Лиге Европы, но вернётся в общую группу уже в пятницу. Думаю, что Исмаэль сможет сыграть с «Пармой» в воскресенье.

Леао уже полностью восстановился, он доступен для завтрашнего матча. Я хотел бы предоставить ему игровое время, потому что он отсутствовал несколько недель», - цитирует Пиоли Football Italia.