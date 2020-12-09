Пиоли рассказал о состоянии Ибрагимовича

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09 Декабря 2020, 18:50,
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии травмированных футболистов.
«Ибрагимович чувствует себя лучше, он продолжает работать над восстановлением. Посмотрим на его состояние в ближайшее время.
Что касается Беннасера, то в последние несколько дней у него появились проблемы. Он не сыграет завтра в Лиге Европы, но вернётся в общую группу уже в пятницу. Думаю, что Исмаэль сможет сыграть с «Пармой» в воскресенье.
Леао уже полностью восстановился, он доступен для завтрашнего матча. Я хотел бы предоставить ему игровое время, потому что он отсутствовал несколько недель», - цитирует Пиоли Football Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли, Исмаэль Беннасер, Рафаэль Леао