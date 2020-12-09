Зелиньски, переболевший коронавирусом: «Буду становиться лучше от игры к игре»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедадом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я надеюсь, что завтра будет отличная игра. Мы понимаем, что соперник силен, у них есть хорошие игроки. Завтра для них важная игра, но она важна и для нас, мы надеемся победить.

Коронавирус? Да, я переболел, чувствую себя хорошо, но от игры к игре буду становиться ещё лучше. Я всегда стараюсь выкладываться на полную, когда тренер даёт мне шанс. Я выходил на позиции атакующего полузащитника в последних играх, всё прошло отлично, надеюсь, что продолжу играть ещё лучше», - цитирует польского футболиста Football Italia.