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Зелиньски, переболевший коронавирусом: «Буду становиться лучше от игры к игре»

09 Декабря 2020, 17:50,

Global Look Press

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедадом» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Я надеюсь, что завтра будет отличная игра. Мы понимаем, что соперник силен, у них есть хорошие игроки. Завтра для них важная игра, но она важна и для нас, мы надеемся победить.

Коронавирус? Да, я переболел, чувствую себя хорошо, но от игры к игре буду становиться ещё лучше. Я всегда стараюсь выкладываться на полную, когда тренер даёт мне шанс. Я выходил на позиции атакующего полузащитника в последних играх, всё прошло отлично, надеюсь, что продолжу играть ещё лучше», - цитирует польского футболиста Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Пётр Зелиньски
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