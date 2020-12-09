Милик хочет покинуть «Наполи» зимой

Нападающий Аркадиуш Милик, выступающий за «Наполи», хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, польский нападающий не собирается ждать до лета и сделает всё, чтобы перейти в новый клуб уже зимой. «Наполи» так и не изменил своего решение и не собирается предоставлять Милику игровое время. Отмечается, что «Тоттенхэм», который ранее интересовался Миликом, не планирует подписывать нападающего.

Контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2021 года, его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро.