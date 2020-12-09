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Милик хочет покинуть «Наполи» зимой

09 Декабря 2020, 17:36,

Global Look Press

Нападающий Аркадиуш Милик, выступающий за «Наполи», хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, польский нападающий не собирается ждать до лета и сделает всё, чтобы перейти в новый клуб уже зимой. «Наполи» так и не изменил своего решение и не собирается предоставлять Милику игровое время. Отмечается, что «Тоттенхэм», который ранее интересовался Миликом, не планирует подписывать нападающего.

Контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2021 года, его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Аркадиуш Милик
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