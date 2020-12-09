Гаттузо – о первом матче на стадионе имени Диего Марадоны: «Большая честь»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо пообщался с журналистами перед матчем против «Реал Сосьедада».

«Нам предстоит провести первый матч на стадионе имени Диего Марадоны. Мы чувствуем дополнительную ответственность, учитывая важность матча. Диего заслуживает многого за всё то, что он сделал для этого города. Большая честь для меня играть на этом стадионе.

Инсинье? У меня с ним откровенные отношения, он становится лучше. Инсинье является капитаном «Наполи», он всегда должен быть безупречным во всём, что делает», - цитирует Гаттузо Football Italia.

Матч между «Наполи» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 10 декабря, в 20:55 по московскому времени.