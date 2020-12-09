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Тонали: «Милан» - особенный клуб»

09 Декабря 2020, 14:33,

Global Look Press

Хавбек «Брешии» Сандро Тонали, выступающий на правах аренды за «Милан», рассказал об адаптации в новом клубе.

«Мне потребовалось пару недель или месяц, чтобы освоиться. Как только вы попадаете в командный ритм, знакомитесь с товарищами, тренером и персоналом, то становиться легко прогрессировать.

Я играю с любовью, потому что футбол является моей страстью. Нужно учитывать и то, что я выступаю за свою любимую команду – это придает мне сил.

«Милан» - особенный клуб, здесь невозможно чувствовать себя плохо.

Пиоли – наш лидер. Этот тот человек, кто направляет нас на правильный путь. Мы идём за ним», - цитирует Тонали Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Сандро Тонали
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