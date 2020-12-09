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Гасперини может покинуть «Аталанту»

09 Декабря 2020, 08:17,

Global Look Press

В команде Алексея Миранчука большой конфликт между главным тренером и рядом футболистов. Источник «Евро-Футбол.ру» сообщает, что Джан Пьеро Гасперини уже написал заявление. Случилось это после матча с «Мидтьюлландом», в котором главный тренер команды заменил капитана Алехандро Гомеса в перерыве за отказ выполнить его требование по ходу первого тайма. Тогда же в раздевалке между ними произошла стычка. Отставка не была принята президентом. 

Однако, среди игроков растет недовольство Гасперини, ряд футболистов встали на сторону Алехандро Гомеса. Йосип Иличич по этой причине был не включен в заявку на матч с «Удинезе». Ожидается, что после матча с «Аяксом» Гасперини вновь может подать в отставку, особенно если «Аталанта» не сумеет выйти в плей-офф. Многое будет зависеть от результата команды, а также желания президента урегулировать конфликт.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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