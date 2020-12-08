Инсинье сделал татуировку в честь Марадоны

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08 Декабря 2020, 18:31,
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Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал татуировку в память о легендарном форварде «неаполитанцев» Диего Марадоны на ноге.
На рисунке запечатлён портрет аргентинца.
Марадона скончался 25-го ноября из-за сердечного приступа. Ему было 60 лет.
Диего выступал за «Наполи» с 1984 по 1981 годы. За это время он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.
Напомним, что домашний стадион «Наполи» четвёртого декабря был переименован в честь Марадоны. Постановление о переименовании подписали все члены муниципальной администрации Неаполя.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона, Лоренцо Инсинье