Пьянич: «Роналду внимательно относится ко всем деталям, а Месси просто инопланетянин»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался о двух лучших футболистах современности – Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Я могу сказать о Роналду только хорошее. Это касается и его человеческих качеств, и футбольных. Он всегда внимательно относится ко всем деталям.

Месси? Он просто инопланетянин. Каждый раз, когда я играл против него, было очень сложно, почти невозможно остановить его. Теперь, когда я выступаю с ним в одной команде, то понимаю, что он является феноменом», - цитирует боснийского полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, что Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.