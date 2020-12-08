Пьянич: «Роналду внимательно относится ко всем деталям, а Месси просто инопланетянин»

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08 Декабря 2020, 16:41,
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич высказался о двух лучших футболистах современности – Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
«Я могу сказать о Роналду только хорошее. Это касается и его человеческих качеств, и футбольных. Он всегда внимательно относится ко всем деталям.
Месси? Он просто инопланетянин. Каждый раз, когда я играл против него, было очень сложно, почти невозможно остановить его. Теперь, когда я выступаю с ним в одной команде, то понимаю, что он является феноменом», - цитирует боснийского полузащитника Mundo Deportivo.
Напомним, что Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Миралем Пьянич