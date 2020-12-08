Райола: «Ибрагимович – самый совершенный футболист в истории»

Футбольный агент Мино Райола считает нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича самым совершенным футболистом в истории.

«Ибрагимович с другой планеты. Он является самым совершенным футболистом в истории футбола. У него есть талант Месси и сила воли Криштиану Роналду. Если бы за «Золотой мяч» голосовала общественность, то Ибрагимович выиграл бы его уже восемь раз», - цитирует Райолу Tuttosport.

В нынешнем сезоне 39-летний швед показывает невероятные результаты, в его активе одиннадцать голов и две голевые передачи в десяти матчах за «Милан» во всех турнирах.

Контракт Ибрагимовича с итальянским клубом рассчитан до конца сезона.