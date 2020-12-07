Лукаку: «Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира»

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался по поводу своей игры.

«Тактически, с точки зрения позиции и движения, я не могу ошибаться. Никогда. Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира», - приводит слова Лукаку France Football.

С лета прошлого года Ромелу Лукаку выступает за «Интер». В 64 матчах за миланский клуб во всех соревнованиях бельгийский нападающий забил 46 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

Конкретно в этом сезоне Лукаку забил двенадцать голов в тринадцати сыгранных поединках.

За сборную Бельгии Лукаку забил 57 голов в восьмидесяти девяти поединках.