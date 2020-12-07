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Лукаку: «Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира»

07 Декабря 2020, 19:16,

Global Look Press

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался по поводу своей игры.

«Тактически, с точки зрения позиции и движения, я не могу ошибаться. Никогда. Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира», - приводит слова Лукаку France Football.

С лета прошлого года Ромелу Лукаку выступает за «Интер». В 64 матчах за миланский клуб во всех соревнованиях бельгийский нападающий забил 46 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

Конкретно в этом сезоне Лукаку забил двенадцать голов в тринадцати сыгранных поединках.

За сборную Бельгии Лукаку забил 57 голов в восьмидесяти девяти поединках.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (2)
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2
beorn_n
07 Декабря 2020, 19:38

Видать Ибра укусил.

0
ARTUR
07 Декабря 2020, 19:55

а Неймарчик поцеловал )))

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