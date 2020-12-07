Лукаку: «Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира»

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07 Декабря 2020, 19:16,
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Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался по поводу своей игры.
«Тактически, с точки зрения позиции и движения, я не могу ошибаться. Никогда. Я вхожу в пятёрку лучших бомбардиров мира», - приводит слова Лукаку France Football.
С лета прошлого года Ромелу Лукаку выступает за «Интер». В 64 матчах за миланский клуб во всех соревнованиях бельгийский нападающий забил 46 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.
Конкретно в этом сезоне Лукаку забил двенадцать голов в тринадцати сыгранных поединках.
За сборную Бельгии Лукаку забил 57 голов в восьмидесяти девяти поединках.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
Видать Ибра укусил.
а Неймарчик поцеловал )))