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​Директор «Милана»: «Надеемся, что Ибрагимович с нами надолго»

07 Декабря 2020, 16:40,

Global Look Press

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара высказался по поводу будущего нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович сейчас с нами. Мы ещё не обсуждали продление контракта. Сделаем это в нужный момент. Во многом всё будет зависеть от него – от его желания и душевного состояния.

Пока что Ибрагимович показывает, что хочет здесь остаться. Надеемся, что он с нами надолго», - сказал Массара Sky Sport Italia.

Из-за травмы и коронавируса Златан Ибрагимович в десяти турах этого чемпионата провёл лишь шесть матчей. Тем не менее, именно швед возглавляет гонку бомбардиров с десятью голами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Фредерик Массара
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