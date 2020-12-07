​Директор «Милана»: «Надеемся, что Ибрагимович с нами надолго»

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара высказался по поводу будущего нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович сейчас с нами. Мы ещё не обсуждали продление контракта. Сделаем это в нужный момент. Во многом всё будет зависеть от него – от его желания и душевного состояния.

Пока что Ибрагимович показывает, что хочет здесь остаться. Надеемся, что он с нами надолго», - сказал Массара Sky Sport Italia.

Из-за травмы и коронавируса Златан Ибрагимович в десяти турах этого чемпионата провёл лишь шесть матчей. Тем не менее, именно швед возглавляет гонку бомбардиров с десятью голами.