​Пиоли знает ахиллесову пяту «Милана»

После десяти туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, добившись восемь побед при двух ничьих. «Россонери» пропустили девять голов, причём семь из них – после стандартных положений.

«В последний раз в открытой игре мы пропустили от «Наполи» (22 ноября – прим). Нам нужно больше концентрации во время стандартных положений», - сказал Пиоли после победы над «Сампдорией» со счётом 2:1.

Ближайший матч «Милан» проведёт десятого декабря – против пражской «Спарты» на выезде. Команда Стефано Пиоли уже обеспечила себе место в плей-офф, но ещё борется с «Лиллем» за первое место в группе, отставая на один балл.