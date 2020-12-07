Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пиоли знает ахиллесову пяту «Милана»

07 Декабря 2020, 14:46,

Global Look Press

После десяти туров «Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, добившись восемь побед при двух ничьих. «Россонери» пропустили девять голов, причём семь из них – после стандартных положений.

«В последний раз в открытой игре мы пропустили от «Наполи» (22 ноября – прим). Нам нужно больше концентрации во время стандартных положений», - сказал Пиоли после победы над «Сампдорией» со счётом 2:1.

Ближайший матч «Милан» проведёт десятого декабря – против пражской «Спарты» на выезде. Команда Стефано Пиоли уже обеспечила себе место в плей-офф, но ещё борется с «Лиллем» за первое место в группе, отставая на один балл.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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